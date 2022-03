Grande Fratello Vip, Kabir Bedi torna all'attacco contro Manila Nazzaro: "È pronta a tutto pur di vincere"

Gossip TV

L'ex gieffino Kabir torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Kabir Bedi è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e lanciato una nuova velenosa frecciata a Manila Nazzaro, con cui si è spesso scontrato durante la sua partecipazione al reality.

Kabir Bedi attacca Manila Nazzaro e svela un retroscena su Alex Belli

A poche settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Kabir è tornato a parlare della sua breve ma intensa esperienza nella famosa Casa di Cinecittà. Un'esperienza caratterizzata anche dalle discussioni e incomprensioni avute con Manila: "Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei fosse disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento".

"Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile" ha aggiunto l'ex concorrente del Gf Vip "Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: 'Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà'. E voglio chiudere senza un bacio".

Impossibile non commentare il famoso e discusso triangolo nato nella Casa e formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. "È un grande dramma che tocca la vita di tre persone: e queste sono vite vere, non finzioni. Ogni persona sta facendo la sua parte in una verità che è più strana di una fiction. Allora le cose cambiano ogni giorno, ci sono sempre colpi di scena" ha dichiarato Kabir "Ho consigliato ad Alex di scegliere Delia perché Soleil dice che è solo amicizia e Alex ha dichiarato che Delia è l’unica donna nella sua vita, e lei vuole sicurezza nei sentimenti. Se Alex veramente vuole Delia come sua moglie, deve sacrificare una cosa meno importante, cioè l’amicizia con Soleil, per avere una cosa più importante, che è un felice matrimonio".

