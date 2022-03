Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Credo di meritarmi la finale, ma non penso che ci arriverò"

Gossip TV

Sophie e Soleil parlano delle varie strategie degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip per andare in finale.

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti iniziano a tirar fuori le loro strategie di gioco. Parlando con Sophie Codegoni, Soleil Sorge ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e rivelato di dubitare fortemente di riuscire ad arrivare in finale.

La confessione di Soleil Sorge sulla finale del Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha destabilizzato alcuni concorrenti. La scelta di Miriana Trevisan di mandare in nomination Alessandro Basciano ha spiazzato Soleil che, parlando con Sophie, le ha rivelato tutti i suoi dubbi: "Non l'ho capita. È per il fatto dei 5 mesi?". "No" ha prontamente replicato l'ex tronista di Uomini e Donne "Lo ha fatto per me. Lei ha giocato di strategia. Tu eri un pericolo molto più alto sia per lei che per me. Con Alessandro eravamo più sicure".

"Io adesso è parecchio che non ho più voti o appoggio dal pubblico. Anzi" ha confessato la Sorge "Secondo me tutta la roba che mi hanno buttato addosso e quello che è successo...tutto il bello si è rovinato". L'influencer italo-americana è infatti convinta che quello che è successo con Alex Belli e Delia Duran abbia rovinato il suo percorso e messo in forte discussione il suo posto in finale: "Non è sicuro. C'è chi pensa che io sia forte e quindi fa di tutto per non darmi la possibilità di andare in finale,quindi non mi votano o non mi salvano...".

"Mi piacerebbe assolutamente e se devo fare una valutazione penso che la meriterei anche la finale. Non so però se ci arriverò. Penso di meritarla, ma allo stesso tempo se non ci arrivo sono comunque grata di tutto. Mi piacerebbe spegnere le luci della Casa" ha concluso Soleil, convinta di essere stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf Vip.

