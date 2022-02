Grande Fratello Vip, Jessica Selassié non perde di vista Barù: ''Innamorata pazza''

Gossip TV

Antonio Medugno ha notato un amore nascente nella casa del Grande Fratello Vip e si fa da parte con Jessica Selassié.

Jessica Selassié è sempre più presa dal rapporto con Barù, sebbene il gieffino abbia messo in chiaro più volte di essere affezionato a lei solo come un’amica. Mentre i due si cercano e si allontanano nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno confessa di essere interessato alla principessa etiope ma di essere frenato a causa del sentimento che lei evidentemente prova per Barù.

Grande Fratello vip, Antonio Medugno alla corte di Jessica Selassié?

La principessa etiope più amata dal web sta vivendo problemi di cuore a causa del sentimento non corrisposto che prova per Barù. Nonostante un iniziale avvicinamento che aveva fatto presagire un finale da fiaba, Jessica Selassié è stata elegantemente scaricata da Barù che l’ha definita una buona amica e nulla più. Mentre Jessica riflette sulla possibilità di essere corteggiata da Gianluca Costantino, che ha espresso la sua preferenza per la gieffina, Antonio Medugno commenta la situazione sentimentale dei due colleghi che appare sempre più confusa.

Mentre è chiaro che Jessica sia molto presa da Barù, infatti, lui dà segnali contrastanti avvicinandosi con malizia per poi scattare sull’attenti quando si parla di qualcosa di diverso dalla semplice amicizia. “Io non ho una preferita, siete tutte bellissime persone. Jessica è innamorata pazza di Barù, si nota moltissimo. Sono qui da cinque giorni e lo noto. Dove va Barù, va lei. Io non sono entrato per lei, però è una ragazza che tra le tante è interessante. È molto responsabile, dolce, disponibile ed esteticamente è una bella ragazza, anche se non è il mio tipo. Però è pazza di Barù, si capisce anche se lui non so se ricambia”, ha ammesso Antonio esprimendo a voce alta le perplessità del pubblico. Sono in tanti, infatti, a sperare che Barù si lascia andare e provi a costruire qualcosa con la Selassié.

