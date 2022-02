Grande Fratello Vip, ''Gianluca Costantino? Non mi precludo nulla'': la confessione di Jessica Selassié

Gossip TV

Jessica Selassié parla di Gianluca e Barù, ammettendo di avere una preferenza tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié non ha intenzione di arrendersi con Barù. Nonostante il rifiuto del concorrente del Grande Fratello Vip e l’approccio del nuovo arrivato Gianluca Costantino, la principessa etiope ha le idee chiare sui propri sentimenti.

Grande Fratello Vip, Jessica ancora presa da Barù

Entrata in casa con l’idea di trovare l’amore al Grande Fratello Vip, dopo anni di sfortunate relazioni, Jessica Selassié sembra dover affrontare più difficoltà del previsto. Dopo il due di picche di Alessandro Basciano, che le ha preferito Sophie Codegoni rischiando di far saltare un solido rapporto d’amicizia a causa della gelosia, Jessica ha messo gli occhi su Barù. Tra i due gieffini c’è una grande alchimia, notata dal popolo del web che spera di vedere Jessica felice tra le braccia di Barù. Lui, tuttavia, ha messo in chiaro di non aver alcun tipo di interesse romantico per la principessa e di non voler costruire love story a Cinecittà.

Dopo essersi infilata nel letto di Barù, Jessica non ha potuto notare come il nuovo arrivato Gianluca Costantino stia cercando di costeggiarla in tutti i modi. Nathaly Caldonazzo ha osservato il rapporto tra Jessica e Gianluca, invitando la gieffina a lanciarsi verso nuovi orizzonti, dato che con Barù sembrano non esserci molte possibilità. “Ma non ti piace Gianluca? Ma se vedi che non va con Barù…Tu piaci a Gianluca”, ha ammesso Nathaly.

Sebbene lusingata dall’interesse di Costantino, Selassié ha le idee chiare e vuole lottare per raggiungere il suo scopo, prima di cambiare definitivamente idea. “No a me piace Barù. Si vede che sarà destino che non devo trovare l’amore qui dentro, ho capito di piacere a Gianluca però non piace a me. Sicuramente non mi precludo niente, ma per il momento ho molto interesse per Barù”, ha confidato la principessa.

