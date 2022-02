Grande Fratello Vip, i consigli di Soleil Sorge a Jessica Selassié: "Ecco cosa devi fare per conquistare Barù"

Gossip TV

I consigli d'amore di Soleil al Grande Fratello Vip.

L'interesse di Jessica Selassié nei confronti di Barù è ormai palese a tutti. Ad aiutare la giovane principessa del Grande Fratello Vip, che ha più volte confermato di essere molto affascinata dal nipote di Costantino della Gherardesca, ci ha pensato Soleil Sorge.

Jessica Selassié alla conquista di Barù

Se Jessica ha più volte ammesso al Grande Fratello Vip di avere un interesse per Barù, quest'ultimo al contrario non si è mai sbilanciato troppo. Una situazione che ha incuriosito Soleil, che ha deciso di aiutare la giovane principessa etiope a conquistare definitivamente il concorrente: "Dimostrati meno interessata. Fai come se non ci fosse nulla, come se foste solo amici, ignoralo".

"Un po’ per timidezza e un po’ per disinteresse nell’avere una cosa qui magari si trattiene" ha aggiunto la Sorge convinta che la reticenza di Barù sia dovuta al fatto che non vuole in alcun modo essere coinvolto in questioni sentimentali nella Casa del Gf Vip "Magari si trattiene, lui non deve accorgersene della cosa". "Lui mi fa sempre battute su Antonio e Gianluca. Io a quel punto non so mai cosa fare. Se fare l'acida o stare al gioco" ha confessato la Selassié.

Leggi anche La rivelazione di Manuel Bortuzzo

"Lui deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre…" ha prontamente replicato Soleil divertita dalla situazione "Devi dargli dei segnali. Per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non va, non devi essere tu a pregare o a conquistare una persona. Fino a un certo punto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.