Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: "Ecco cosa pensa papà Franco della mia storia d'amore con Lulù Selassié"

Manuel si racconta al settimanale diretto da Alfonso Sognorini: l'esperienza al Gf Vip e la storia con Lulù.

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, impreziosita anche dalla presenza di Lulù Selassié. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosa pensa papà Franco della sua storia d'amore con la giovane principessa etiope.

Manuel Bortuzzo vuota il sacco dopo il Gf Vip

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel e Lulù continua a gonfie vele. A rivelare qualche retroscena della loro relazione è proprio il giovane sportivo al settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Fin da subito abbiamo avuto una connessione unica, sembrava che capisse i miei problemi, che li conoscesse. Io, prima, pensavo fosse impossibile...Aveva un modo di fare che pensavo non fosse compatibile con il mio".

"E’ sembrato brutto, quando la trattavo male non si vedeva in tv il prima e il dopo, nessuno sa quello che ci siamo detti, altrimenti lei non sarebbe rimasta con me" ha confessato l'ex concorrente del Gf Vip "Dopo le liti stavamo in camera a piangere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma c’e un modo di amare che ci unisce [...] Una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più".

Manuel ha infine rivelato cosa pensa oggi papà Franco della sua storia d'amore con Lulù: "Lui è contento se mi vede felice, sta capendo. Io sono innamorato. In questo momento sono sotto un treno, é triste guardarla da fuori. Sono andato a conoscere la sua famiglia, sono stato ore con sua sorella Clarissa per sentirmi vicino a lei e non vedevo l’ora che ci fosse la puntata per salutarla".

