Grande Fratello Vip, Helena Prestes difende Nikita Pelizon: ''In casa stanno facendo le bulle''

Helena Prestes, collega ed ex compagna di viaggio di Pechino Express di Nikita Pelizon, difende la concorrente del Grande Fratello Vip e critica duramente chi le dà contro a Cinecittà.

Nikita Pelizon è una delle concorrenti più amata dal pubblico del Grande Fratello Vip e meno gradita dagli inquilini della casa di Cinecittà, che l’accusano di essere poco trasparente. La modella si è difesa più volte mostrando una calma invidiabile e secondo Helena Prestes, che con lei ha fatto il percorso bellissimo e intenso di Pechino Express nel corso dell’ultimo anno, Nikita è proprio così come la vediamo e le altre concorrenti dovrebbero smetterla di fare le bulle.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è sincera? Parla Helena Prestes

Dopo aver fatto coppia nell’avvenuta a Pechino Express, viaggiando sulla Rotta dei Sultani, Nikita Pelizon e Helena Prestes hanno legato moltissimo, tra gli alti e bassi classici dell’amicizia. La modella italiana è una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma non si può dire che sia anche una delle coinquiline più apprezzate nella casa di Cinecittà. Secondo alcune concorrenti, infatti, Nikita sarebbe finta e stratega per poi usare termini assurdi come quelli impiegati da Elenoire Ferruzzi, totalmente fuori controllo forse per la gelosia che nutre nei confronti di Daniele Dal Moro e per il fatto che al ragazzo sia molto simpatica Nikita. Anche Giaele De Donà ha lanciato accuse alla Pelizon, ammettendo di aver notato un cambiamento in lei dopo il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese, e dunque essendo certa che la modella sia gelosa del loro rapporto. Secondo Helena, tuttavia, Nikita è esattamente così come la si vede e non c’è in lei alcuna malizia per il gioco.

“Chi la guarda da casa ha capito che è una ragazza sensibile, che non sta giocando ed è per questo che sta andando bene. Nikita non ha la malizia di creare dinamiche e litigi, quello che vuole è fare amicizia con persone nuove e conoscere anche altre versioni di se stessa. Sta vivendo al massimo questa esperienza - ha raccontato Prestes a Fanpage - Lei ha una faccia molto dura, che quasi ti spaventi e pensi che stia tramando o giocando. In realtà si ferma soltanto dentro di sé, ma non sta facendo nulla di male […] Le accuse che le hanno fatto gli altri concorrenti sono davvero molto gravi. Credo che stiano facendo le bulle con una ragazza che sta vivendo la sua esperienza. Loro devono pensare a creare altre dinamiche, non a giudicare una persona per il modo in cui parla in italiano”.

Helena è certa che Nikita sia il più trasparente possibile e che le altre concorrenti non l’abbiano compresa perché cercano in lei malizia che in realtà non esiste. La modella brasiliana ha raccontato di aver chiamato immediatamente Nikita dopo aver saputo che sarebbe entrata al Gf Vip, felice per lei e per il percorso. Mentre nega che sarà una delle concorrenti di questa stagione, ma non di essere stata contattata dalla redazione di Signorini, Prestes aggiunge di essere certa che Nikita arriverà in finale. L’unico ostacolo? La reclusione forzata che mal si sposa con l’animo avventuroso della collega modella.

