Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi fuori controllo: cosa ha detto su Nikita Pelizon

Elenoire Ferruzzi protagonista di un brutto scivolone al Grande Fratello Vip, c’entra Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip parlando di comprensione, solidarietà e tanti messaggi positivi, per poi finire ad essere tra le concorrenti meno empatiche di questa edizione del programma di Canale 5. Poche ore fa, Elenoire ha fatto uno scivolone terribile su Nikita Pelizon, ecco cosa ha detto.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande tensione. Tra scontri, discussioni, terribili faccia a faccia, gli inquilini della casa di Cinecittà sono divisi a causa di Nikita Pelizon. Perché questa dolce e gentile gieffina sia motivo di discussione non è chiaro, ma sembra che vi sia una sorta di gelosia per il suo modo di essere pacifico e rilassato, per la sua risata pronta che talvolta desta sospetti, e sembra non essere così limpida agli occhi degli altri inquilini. In particolare, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese proprio non sopportano Nikita, ma anche Elenoire Ferruzzi nelle ultime ore ha commesso uno scivolone parlando della gieffina.

Parlando con Daniele Dal Moro, che si è sfogato in lacrime sul suo passato, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essersi ustionato con una tisana bollente mentre era in cucina a scherzare con Nikita. Elenoire, che è gelosa di Daniele dato che più volte ha espresso il suo interesse per il gieffino, ha dichiarato, come riporta Biccy:

“Questo è il malocchio amore, quella lì […] Lui si è bruciato perché questa è una porta iella […] La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità”.

Le parole della Ferruzzi hanno fatto ribrezzo al popolo del web, che ha accusato la preformer di peccare di ignoranza tirando fuori un argomento del genere, con precedenti illustri che per questo motivo si sono tolti la vita. Inoltre, come ha raccontato anche la stessa Nikita, la ragazza ha sofferto molto in passato e stava per commettere un gesto estremo, dunque sentirsi dire di “portare iella” certamente non le potrà fare bene.

