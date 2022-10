Grande Fratello Vip, Giaele De Donà accusa Nikita Pelizon: ''Rosica per me e Antonino Spinalbese''

Gossip TV

Giaele De Donà ancora contro Nikita Pelizon. Resa dei conti durante la puntata del Grande Fratello Vip.

Continua la fazione d’odio contro Nikita Pelizon. In casa molti concorrenti si sono schierati contro la gieffina, in particolare Giaele De Donà non le ha perdonato l’ultima Nomination. Secondo l’influencer, infatti, Nikita l’avrebbe nominata poiché profondamente gelosa delle attenzione che Antonino Spinalbese le riserva.

Grande Fratello Vip, Giaele contro Nikita: guerra alle Nomination

Nella casa del Grande Fratello Vip stiamo assistendo alla creazione di nuove fazioni, scaturite tutte da Nikita Pelizon che, se da una parte è amata dal pubblico e sostenuta dal alcuni coinquilini di Cinecittà, dall’altra non va a genio ad alcuni gieffini che non le risparmiano bordate terribili. Mentre Elenoire Ferruzzi esagera e finisce nella bufera, Giaele De Donà è ancora furiosa per aver ricevuto la Nomination da Nikita e si sfoga in giardino con Wilma Goich, altra grande antagonista dell’ex protagonista di Pechino Express.

“Adesso viene a dirmi ‘eh no perché Giaele sei così lontano, cosa hai? Io pensavo di aver fatto pace ti ho chiesto scusa’. Io le ho detto che lei non mi ha nominato per potermi aiutare, ma perché stai rosicando di me e Antonino. Guarda caso dopo la clip mia e di Antonino, non mi ha mai nominato per un mese e mi nomina. Mi ha detto la cosa sul vino… È un continuo, lo fa con tutti!”.

Giaele è veramente furiosa con Nikita, che accusa di aver giocato sporco poiché gelosa delle attenzioni che Antonino, finito nel mirino di Adriana Volpe, ha sempre dimostrato nei suoi confronti. Secondo De Donà, infatti, la rivale sarebbe entrata in Casa con l’intenzione di conquistare l’ex di Belen, infuriandosi vedendolo invece preso da altre persone. Insomma, alle Nomination del Gf Vip di questa sera si giocherà una partita importante, dato l’animo nero di molti concorrenti.

