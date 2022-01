Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si infila nel letto di Barù (VIDEO)

Gossip TV

Jessica Selassié non molla e organizza uno scherzo nella casa del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié non è una persona che si arrende senza lottare. La principessa etiope ha incassato il due di picche di Barù, che continua a definirla una semplice amica, ma non può negare che il gieffino continui a flirtare con lei in modo sfacciato. Complice Soleil Sorge, Jessica si infila nel letto di Barù e la reazione è del tutto inaspettata.

Grande Fratello Vip, Jessica sorprende Barù

Da diverse settimane si parla della nascente complicità tra Jessica Selassié e Barù. I due gieffini sono apparsi molto vicini, tra sguardi languidi e battute a doppio senso, i fan del Grande Fratello Vip hanno iniziato a pensare che tra i due concorrenti potesse nascere un qualcosa di romantico. Illusione, tuttavia, completamente spazzata via dalle parole di Barù, che ha confermato di essere affezionato a Jessica ma di non essere l’uomo per lei. Sembra che il gieffino sia confuso, dato che dopo essersi definito un amico ha cercato in tutti i modi di distogliere la principessa dai due nuovi arrivati, ma a parole Barù continua a sostenere la sua tesi, lasciando i fan liberi di volare con la fantasia.

Mentre Delia Duran è certa di piacere a Barù, Soleil Sorge vorrebbe che l’amico si avvicinasse a Jessica dopo aver capito quanto lui le interessa. Così, approfittando del fatto che Barù si è addormentato molto prima di lei, Soleil ha lasciato il posto nel letto alla gieffina, che si è infilata sotto le coperte e si è stretta all’uomo che vuole conquistare. Nonostante l’assenza di luce e il silenzio, Barù ha riconosciuto immediatamente Jessica e lo scherzo non è riuscito come sperato.

Il fatto che Barù abbia avvertito la presenza della Selassié non fa che fomentare l’idea che il gieffino si stia trattenendo e che in realtà sia molto preso dalla conoscenza di Jessica, che riesce a percepire addirittura al buio. Voi cosa ne pensate?

