Grande Fratello Vip, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese tagliano tutti i ponti: ''Oggi non mi ha neanche salutato''

Allontanamento repentino e burrascoso tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, dopo i dubbio sul loro rapporto al Grande Fratello Vip.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha preso la decisione di allontanarsi da Giaele De Donà, rinunciando a difendere il loro controverso rapporto a seguito delle ultime dichiarazioni del marito della gieffina. Giaele non l’ha presa bene e si è scagliata contro l’ex di Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Giaele e Antonino sempre più distanti

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un rapporto particolare e molto discusso tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Dopo aver rinunciato al flirt con Ginevra Lamborghini, che sembrava essere sostenuto con forza più da Alfonso Signorini che dai diretti interessati, l’ex di Belen Rodriguez si è lasciato coinvolgere dalla conoscenza di Giaele, pur sapendo che la gieffina è sposata con Bradford. Dal canto suo, la stilista ha parlato per settimane di amore libero, senza nascondere di provare una forte attrazione per Antonino, mettendo così in difficoltà il consorte che si è visto costretto ad intervenire con una dura lettera, per cercare di rimettere in riga la moglie prima di vederla commettere un fatale errore.

Giaele è rimasta colpita dall’avvertimento di Brad, ma non ha voluto rinunciare ad Antonino, mentre quest’ultimo ha preferito prendere le distanze approfittando dell’ingresso al Gf Vip di nuove, avvenenti, concorrenti. Giaele si è mostrata gelosa del gieffino, per poi passare alla delusione più totale quando lui ha bruscamente preso le distanze, evitando addirittura di rivolgerle la parola.

“Passavamo il 90% del giorno insieme oggi non mi ha neanche salutato, mi fa strano questo. Io con lui ho un bel rapporto, non si parla di rapporto d’amore perché ce l’ho con mio marito, non metterei mai a repentaglio il mio matrimonio. Poi che io abbia un interesse è palese, posso essere gelosa del nostro rapporto e il fatto che sia bastato l’ingresso di altre persone, mi fa capire che io sono stata solo una distrazione. Lui non dà valore, dice che si comporta con tutti così, quindi adesso so che adesso il nostro rapporto era una distrazione, persone così meglio perderle che trovarle”.

Giaele si è sfogata con Micol Incorvaia, protagonista di uno scontro furioso con Antonella Fiordelisi, mentre Antonino ha spiegato il proprio punto di vista alla schermitrice. Spinalbese ha ammesso di essersi sentito troppo coinvolto dopo la lettera di Brad, di aver riflettuto sul rapporto con Giaele ma di non aver smesso di volerle bene.

“Quando ho letto quella lettera mi sono sentito male, mi sono sentito complice di quel casino. Lei mi dice di non farmi paranoie, io invece me le faccio. Lei ha messo in chiaro che è amicizia, sembra che io la prendo in giro. A me interessa quello che pensa, perché mi dispiace, la vedo che non sta bene”.

