Grande Fratello Vip, Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese: ''Per me lui è la persona più importante''

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese ai ferri corti? Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la stilista si mostra gelosa dell’ex di Belen.

Giaele De Donà non ci sta. La stilista non accetta che, a causa delle critiche o della sua delicata situazione privata, Antonino Spinalbese la tratti come una qualunque donna della casa del Grande Fratello Vip e si mostra molto gelosa dell’ex di Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà furiosa con Antonino Spinalbese

Sebbene Giaele De Donà continui a parlare con amore del marito Bradford, ammettendo di essere preoccupata per il loro rapporto e per come potrebbe essere mutato dopo la sua esperienza nel reality show di Canale 5, sembra che la preoccupazione per Antonino e il rapporto che intrattiene con le altre inquiline di Cinecittà sia ben più pressante al momento. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Antonella Fiordelisi è crollata in lacrime per il suo ex fidanzato, Antonino si è offerto di consolarla dichiarando di ritenerla una sua amica, al pari di Giaele. Inutile dire che quest’ultima è esplosa di rabbia e si è sfogata con Micol Incorvaia e Charlie Gnocchi.

“Mi dice che per lui abbiamo lo stesso rapporto che lui ha con Antonella, è normale che mi girano le pa**e. Per me lui qui dentro è la persona più importante, l’ho sempre detto, se lui mi paragona vuol dire che per lui sono stata una persona X e questa cosa mi sta sulle pa**e perché mi fa capire che tutte le cose che ci siamo detti, lo diresti a tutte. I rapporti veri sono altri, non puoi paragonarlo a quello con Antonella. Io mai lo paragonerei ad altri. Non sono gelosa di lui come persona”.

Il fatto che Giaele sottolinei di non essere gelosa di Antonino non sembra far piacere a Charlie, che ammette di volere più trasparenza tra i due e nei confronti del resto degli abitanti del Gf Vip. Secondo il gieffino, infatti, Giaele non solo sarebbe estremamente gelosa di Spinalbese e del rapporto con le altre donne della casa, ma entrambi dovrebbero prendersi la responsabilità di ammettere pubblicamente di piacersi.

