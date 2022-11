Grande Fratello Vip, esplode la tensione tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: lo scontro si fa durissimo! (VIDEO)

Gossip TV

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi se ne dicono di tutti i colori: ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore.

Esplode la tensione tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, accusata di aver abbracciato di nascosto Edoardo Donnamaria per farle ingelosire. Nella casa del Grande Fratello Vip lo scontro è inevitabile e alla nuova arrivata non resta che mettere in chiaro la situazione, colpevolizzando il volto di Forum per aver minimizzato e accuando Antonella di voler litigare per le telecamere.

Grande Fratello Vip, è scontro tra Antonella e Micol: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi si è mostrata immediatamente infastidita dalla presenza di Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip, dopo aver scoperto che la siciliana è l’ex di Edoardo Donnamaria e che non ha esattamente una buona opinione del flirt intrapreso a Cinecittà. La schermitrice ha dimostrato di voler difendere con le unghie e con i denti la nascente relazione con il volto di Forum, sebbene un po’ tutti abbiano notato poca coerenza da parte sua. Antonella, infatti, non ha perso occasione di attaccare Micol mostrandosi pronta a tutto pur di rimetterla al proprio posto, per poi piangere disperata per il suo ex fidanzato parlando di sentimenti.

Insomma, secondo alcuni Fiordelisi non sarebbe minimamente interessata a Donnamaria e starebbe sfruttando il flirt per mettersi in mostra davanti le telecamere, volendo apparire come la prima donna del Gf Vip. Nel frattempo, poche ore fa, Antonella ha cercato un nuovo pretesto per attaccare Micol, accusandola di aver abbracciato Edoardo approfittando della sua momentanea assenza, comportandosi in modo scorretto nei suoi confronti.

"Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba”.

Grande Fratello Vip, è guerra tra Micol e Antonella: Edoardo fa scena muta

Fiordelisi è certa che la siciliana stia giocando a fare la vittima, volendo invece riprendersi Edoardo o comunque portandolo lontano da lei. Micol, dal canto suo, sembra non aver alcun interesse a chiarire con Antonella tanto che, dopo una discussione feroce iniziata in zona beauty e conclusa in giardino, chiede alla partenopea di non parlare più, così da evitare incomprensioni. Incorvaia, invece, è molto delusa da Edoardo e lo rimprovera:

“Tu hai sminuito e minimizzato, se ti fossi comportato in maniera naturale, le scene degli abbracci non sarebbero sembrate cose fatte di soppiatto […] Non voglio più che questa persona abbia qualcosa da ridire su di me, non ci parliamo più”.

Edoardo, dal canto suo, ha dichiarato di non volersi mettere in mezzo alla discussione e di non aver assolutamente minimizzato il rapporto con Micol, assicurando di averle portato rispetto. Insomma, la situazione è ancora nebulosa e sembra che vi sia qualcosa che Micol non ha raccontato, almeno non per intero. Nel frattempo anche per Donnamaria ci sono nuovi dubbi dopo aver visto Antonella chiusa in magazzino con Antonino Spinalbese.

