Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis sgancia la bomba: ''L’amore della mia vita è un uomo famoso, è stato in carcere''

Giacomo Urtis fa una rivelazione shock al Grande Fratello Vip e i fan indagano.

Giacomo Urtis continua a camminare su gusci d’uova, rivelando retroscena sempre più piccanti e scioccanti al Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo delle star ha parlato di una delle relazioni più importanti della sua vita, descrivendo l’uomo che gli ha rubato il cuore e facendo andare in tilt in fan del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis fa una rivelazione assurda!

Giacomo Urtis è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, in coppia con la stellare Valeria Marini, nonostante tra i due non sembra essersi creata l’alchimia che tutti si sarebbero aspettati. Nelle ultime settimane, Giacomo si è reso protagonista di pettegolezzi a dir poco scioccanti, scagliandosi contro Miriana Trevisan e guadagnandosi una sequela di querele, che continua ad ignorare allegramente. Poche ore fa, parlando con Sophie Codegoni in cucina, Urtis ha ammesso di essersi innamorato di un volto molto noto del panorama italiano, che è stato il suo grande amore prima di finire dietro le sbarre. La conversazione, riportata integralmente da Biccy, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e molti credono di aver capito a chi corrisponde l’identikit fornito dal gieffino.

“Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”, ha rivelato Giacomo lasciandosi sfuggire l’iniziale del nome dell’uomo in questione.

Ad allarmare i fan è stata la reazione di Sophie, che ha esclamato: “Lui mi dice sempre che ti adora, che ti ha conosciuto in aeroporto e ti ha portato a Milano. Quando venivi a cena vedevo che vi baciavate ma lo sai noi tutti ci baciamo in bocca”. Insomma, ricapitoliamo: uomo famosissimo, tatuaggi a non finire, soggiorno in prigione e attualmente nella vita di Codegoni… Voi avete capito di chi potrebbe trattarsi?

Giacomo e Sophie parlano di 👑

Giacomo rivela di essere stato con lui per anni ✈️#gfvip pic.twitter.com/6K5i3mKfkk — BL (@rainbow20202020) January 13, 2022

