Grande Fratello Vip, Pago: "Nessuno può offendere in quel modo becero Miriana Trevisan, ecco chi ho diffidato"

Pago svela i nomi dei concorrenti del Gf Vip che ha diffidato per tutelare la sua ex Miriana.

Miriana Trevisan continua a stare nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. A difenderla dalle pesanti accuse e offese ci ha pensato l'ex marito Pago che, intervistato in esclusiva dal settimanale Chi, ha rivelato di aver diffidato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis.

Pago ha diffidato Katia, Soleil e Giacomo, la verità dell'ex di Miriana Trevisan

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono stati informati da Alfonso Signorini che il reality show ha ricevuto una diffida riguardo Miriana. Iniziativa presa da Pago che, al settimanale Chi, ha raccontato la sua verità dei fatti: "Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire".

"Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime" ha aggiunto Pago, che ha confessato di essere davvero arrabbiato per quello che sta vivendo la Trevisan nella Casa del Gf Vip "Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida ai 'signori' Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo. Sono veramente inc****to".

Pago ha infine concluso ammettendo: "Io ci sono stato nella Casa. È vero che può succedere di dimenticarsi delle telecamere. Ma quando apri la bocca per vomitare certi argomenti, devi solamente fare una cosa: collegare il cervello".

