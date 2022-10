Grande Fratello Vip, gaffe di Teresa Langella: l’ex tronista di Uomini e Donne svela che entrerà in Casa!

Gossip TV

Teresa Langella, amata ex tronista di Uomini e Donne, fa una gaffe e spoilera il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Teresa Langella entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Dopo le ultime indiscrezioni, l’ex tronista di Uomini e Donne commette una gaffe replicando alle parole al vetriolo di un hater su Instagram, confermando indirettamente la sua presenza a Cinecittà.

GF Vip, Teresa Langella pronta ad entrare in Casa!

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Teresa Langella, focosa ex tronista che visse un amore complicato nello studio di Canale 5 per poi trovare il suo lieto fine, dopo un finale amaro in cui Andrea Dal Corso aveva preferito non presentarsi al Castello della scelta per riflettere sui propri sentimenti. Superata la crisi e le incomprensioni, i due fanno coppia fissa ormai da anni e sono molto belli e felici insieme, condividendo ogni momento libero con viaggi e avventure bellissime.

Tempo fa, Teresa ha denunciato le molestie del suo medico e Andrea le è stato molto vicino, supportandola nel processare questo fatto gravissimo e orrendo, spingendola a denunciare per aiutare altre donne nella stessa situazione. Quando, pochi giorni fa, il nome di Teresa è apparso tra i nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip, la polemica è esplosa e un hater ha deciso di scrivere personalmente all’ex tronista, accusandola di voler spettacolarizzare la “presunta violenza”. La partenopea non è rimasta in silenzio, replicando per le rime:

“La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina”.

Con queste parole di fuoco, che mostrano perfettamente il carattere deciso di Teresa, la partenopea ha spoilerato inavvertitamente la sua presenza al Gf Vip, confermandosi una delle nuove concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Sembra che con lei ci sarà Dayane Mello, star della quinta edizione del programma di Canale 5, e Helena Prestes ovvero ex fiamma di Antonino Spinalbese ed ex collega di Nikita Pelizon a Pechino Express.

