Grande Fratello Vip: sei nuovi concorrenti pronti ad entrare tra cui un'amatissima ex gieffina

Gossip TV

Pronti nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Iniziata da poco meno di un mese, la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha decretato già due ritiri e una squalifica. Dopo l'addio di Marco Bellavia, c'è stata il provvedimento che ha sancito l'uscita di Ginevra Lamborghini e il successivo ritiro di Sara Manfuso. E non è finita qui perché anche Amaurys Perez sarebbe a rischio squalifica in seguito ad un'esternazione blasfema durante l'ultimo appuntamento con il Gf Vip (la decisione in merito verrà presa durante il novo appuntamento, in onda lunedì 17 ottobre).

Gf Vip: previsti sei nuovi ingressi, ecco chi sono

A seguito delle tante e improvvise assenze, il reality show corre sta correndo ai ripari e sono previsti ben sei nuovi ingressi. Vediamo di chi si tratta.

Secondo le prime indiscrezioni, nel toto nomi ci sarebbe la modella brasiliana Helena Prestes ex flirt di ben due gieffini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese), ed ex concorrente di Pechino Express con Nikita Pelizon. Un altro "Vippone" sarebbe un ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani, ex giocatore di football ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. In trattativa ci sarebbe anche l'ex tronista campana di Uomini e Donne, Teresa, Langella, la Contessa Patrizia De Blanck (già concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip) e Umberto Smaila.

Secondo quanto riferito da Samara Tramontana a Casa Pipol ci potrebbe essere anche un'altra amatissima ex gieffina pronta a tornare nella Casa: la modella sudamericana Dayane Mello, tra i protagonisti del Gf Vip 5.

"Ho un sacco di talpe e sentinelle in giro per l’Italia - ha dichiarato Samara - Una di queste era sul treno Milano Roma con Dayane Mello. Lei ha visto che mentre stava scendendo era al telefono con Alfonso Signorini e stavano parlando del Grande Fratello Vip. Probabilmente si stava parlando di un suo ritorno"

L'indiscrezione è stata confermata anche da Gabriele Parpiglia:

"Dayane era sul treno con Soleil. La telefonata c’è stata è vero questo. Se ci pensate Giulia Salemi è ritornata a due anni di distanza. Aveva fatto l’edizione tre e poi la cinque“.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.