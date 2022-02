Grande Fratello Vip, Federica Calemme smaschera Alex Belli: "Ho delle chat dove lui..."

Gossip TV

Federica fa un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme prosegue a gonfie vele. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la bella modella ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa, impreziosito dalla presenza dell'imprenditore partenopeo, e lanciato una bella frecciata ad Alex Belli.

La rivelazione di Federica Calemme su Alex Belli

A poche settimane dalla sua eliminazione, Federica ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e del rapporto con Gianmaria: "Entrare in corsa non è stato facile. Però è andata bene dai [...] Con Gianmaria non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla. Non ho fatto l’amore con Gianmaria dentro la Casa, mi dispiace. La prima notte è andata benissimo. Ci siamo incastrati. Sta andando tutto bene siamo in super sintonia. La mamma è super carinissima e mi fa tanti complimenti".

A proposito di Leo, il ragazzo con cui si frequentava prima di entrare nella Casa del Gf Vip, l'ex gieffina ci ha tenuto a chiarire la situazione una volta per tutte la situazione: "Io non avevo una conoscenza fuori dalla Casa, era una persona che conoscevo. Non mi aspettavo di trovarlo e non volevo nemmeno che mi aspettasse. Sapevo che si conoscevano con Gianmaria ma non sapevo così bene, che si conoscevano da 15 anni. Poi noi ci siamo salutati dicendo che siamo liberi, che io faccio la mia vita e lui la sua vita".

A grande sorpresa, la Calemme ha anche ammesso di essere stata contattata più volte da Alex prima del reality show di Alfonso Signorini: "Voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli. Anzi lui mi segue su Instagram, lui mi ha scritto. Ho delle chat dove lui voleva fotografarmi e voleva incontrarmi a Milano, ma non c’è mai stata l’occasione".

