Grande Fratello Vip: "Soleil è molto più fragile di quello che appare", parla Delia Duran

Delia e Manila a confronto su Soleil al Grande Fratello Vip.

Delia Duran spiazza al Grande Fratello Vip su Soleil Sorge. Parlando con Manila Nazzaro dei concorrenti della sesta edizione, la compagna di Alex Belli si è soffermata a parlare dell'influencer italo-americana rivelando di averla rivalutata con il passar del tempo.

Delia Duran elogia Soleil Sorge al Gf Vip

Tempo di confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Se Manila ha rivelato di aver perso la stima nei confronti di Katia Ricciarelli e Soleil per varie mancanza di rispetto ricevute, Delia ha confessato di essersi ricreduta sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui all'inizio si è resa protagonista di accesi scontri per amore di Alex.

"Io quando perdo la stima cambio. Sono cambiata anche nei confronti di Katia, mi ha ferito con alcune affermazioni" ha confessato la Nazzaro. A farle eco la Duran, che ha espresso il suo punto di vista sulla Sorge: "Vista da fuori era forte, ma è molto più fragile di quello che appare perché la sto conoscendo adesso. Sto conoscendo quella ragazza tenera, che parla sempre bene di tutti. Fuori avevo un'altra opinione di lei".

"A me non piacciono le sue modalità" ha spiegato Manila criticando alcuni lati del carattere di Soleil "Ha ferito anche me, che le ho dato tanto". "La convivenza è fondamentale, abitiamo qui tutti insieme. Ci sta che uno parla e si chiarisce" ha prontamente replicato Delia invitandola a chiarire con l'influencer, soprattutto per avere una convivenza serena.

