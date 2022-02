Grande Fratello Vip, è guerra tra Davide Silvestri e Soleil Sorge: "Con me hai chiuso"

Gossip TV

Davide e Soleil ai ferri corti dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Davide Silvestri sembra essere giunta al capolinea. Inaspettatamente, nella puntata di ieri, l'influncer ha deciso di nominare l'attore, che ha sbottato rivelando di voler prendere definitivamente le distanze da lei.

Davide Silvestri contro Soleil Sorge al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Soleil un confessionale inedito in cui Davide la criticava duramente. Immagini che non sono per niente piaciute all'influencer che non ha perso occasione per mandarlo in nomination. "Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi" ha dichiarato Soleil spiazzando tutti "Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato".

La Sorge ha continuato chiarendo la sua posizione e cercando di difendersi dalle accuse: "Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo. Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho deciso di nominarti in puntata quando ho visto il confessionale dove mi sparlavi alle spalle. Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato". Parole che hanno provocato la dura reazione di Silvestri: "In realtà me l’aspettavo, lo sentivo già. L’avevo previsto perché lei è più furba di quello che potete pensare. [...] Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso basta!".

Subito dopo le nomination, come riportato da Biccy, Davide si è avvicinato a Soleil per provocarla: "Adesso ci divertiamo vedrai". "Dici che ci divertiremo adesso? Speriamo, mi stavi iniziando ad annoiare. Io sapevo che stavi bollendo tutta questa roba dentro e ho cercato più volte di darti la possibilità di essere chiaro e sincero non l’hai fatto" ha prontamente replicato l'influencer. Ma non è finita qua perché il giovane attore, subito dopo la diretta, si è lasciato andare a uno sfogo con Giucas Casella: "Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. [...] Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio".

