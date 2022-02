Grande Fratello Vip, la rivelazione di Gianluca Costantino su Soleil Sorge: "Quando sono uscito ho capito che..."

Gossip TV

Gianluca torna a parlare della sua breve esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino è stato uno degli ultimi concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffino ha fatto un bilancio della sua breve esperienza nella Casa di Cinecittà lasciandosi andare a delle confessioni inedite su Soleil Sorge e il suo presunto fidanzato.

Gianluca Costantino sorprende su Soleil Sorge dopo il Gf Vip

"Sto iniziando a riflettere e a capire quello che ho passato. Un’esperienza indimenticabile, sto vivendo un momento di gratitudine sto ringraziando la qualunque, Alfonso, la redazione, gli autori. É stata un’opportunità breve ma con la O maiuscola" ha dichiarato Gianluca parlando della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L'ex concorrente del Gf Vip ha continuato affermando: "Credo di aver fatto delle scelte alla fine qualcuna sbagliata, ma entrare nella Casa del Grande Fratello a 5 mesi dall’inizio entri come se fossi un ospite, mi sentivo veramente un ospite dentro a una grande festa. Una festa stanca. Ho dovuto per forza pensare di essere me stesso, se sbaglio vado a fare butte figure, quindi ho detto chi vuole mi segua. In 15 giorni credo di aver mostrato un po’ poco; ti devi ambientare, non è facile esporsi, aprirsi con le persone".

Nella Casa, però, ha legato in particolar modo con Soleil Sorge: "Io a Soleil vorrei mandare qualche messaggio anche prima dell’uscita. Quando sei lì dentro vivi una realtà totalmente diversa, quando sono uscito ho capito che c’era un’intesa grossa. Ancora oggi sento la mancanza, non dico di amore, non voglio avere fraintendimenti". E sul presunto fidanzato che l’influencer avrebbe fuori, Costantino ha dichiarato: "Con Sole io ho affrontato l’argomento subito dopo qualche bacio c’era stato in confessionale. Lei si è aperta e mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese che poi ha dovuto interrompere. Durante il percorso fino a un certo punto ha ricevuto dei messaggi poi quei sentimenti sono diventati un ricordo e ha pensato che quella persona si stesse allontanando".

