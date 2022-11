Grande Fratello Vip, due nuove vippone nella casa più spiata d'Italia. Di chi si tratta?

Gossip TV

Dopo l'uscita di sei gieffini dal Grande Fratello Vip, a causa del Covid-19, nella casa stanno per entrare due nuove vippone. Scopriamo di chi si tratta.

Dato che nel giro di una settimana almeno sei gieffini sono stati costretti a lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip, la produzione ha deciso di far entrare due nuove vippone. Di chi si tratta?

Due nuove vip arrivano al Grande Fratello Vip

L'edizione di quest'anno, a detta del conduttore Alfonso Signorini, è una delle più seguite e sta superando anche quella dell'anno scorso, che pure ebbe ottimi risultati in termini di pubblico. E, proprio per evitare di veder calare i numeri, con l'uscita di scena di almeno 6 vipponi a causa del Covid-19, si è pensato di far entrare nella casa altre due nuove vippone.

Uno dei due nomi è stato anticipato dal settimanale Oggi: si tratta di Milena Miconi, ex rivale di Pamela Prati, eliminata dal GFVip e a quanto pare, in procinto di iniziare una storia d'amore con Marco Bellavia. Secondo il settimanale:

"Milena Miconi, l’ex collega della Prati varcherà la porta rossa. Tra lei e Pamela non è mai corso buon sangue."

Un vero peccato che le due vippone non avranno la possibilità di incontrarsi, sarebbe stato un risvolto interessante per il pubblico.

L'altro nome è stato tirato fuori dal cilindro dalla pagina di gossip PipolTv e si parlerebbe di Manuela Villa, cantante e figlia del compianto Claudio Villa. Secondo PipolTv entrambe le vippone sono attese nella casa di Alfonso Signorini prima di Natale. Un ingresso inaspettato, certo, ma necessario per arginare tutti i gieffini costretti a uscire causa contagio Covid-19:

" Clamoroso. Vista l’esigenza dettata dai casi Covid il GFvip sta pensando di anticipare gli ingressi dei nuovi concorrenti prima di Natale. I nomi nuovi in pole position pronti a varcare la porta rossa sono quelli di: Milena Miconi e Manuela Villa."

