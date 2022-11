Grande Fratello Vip, il gesto d'amore di Marco Bellavia per Pamela Prati e il commento pungente di Eliana Michelazzo

Gossip TV

Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, sembra che l'amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati stia sbocciando più rigoglioso che mai. Peccato che la vippona Eliana Michelazzo non sembri convinta della loro storia. Ecco cosa ha detto.

Non sembra essersi fermata la storia d'amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati. La Diva, eliminata la scorsa settimana da Grande Fratello Vip, è risultata positiva al Covid-19, così come altri quattro concorrenti all'interno della casa.

Marco Bellavia fa recapitare un regalo a Pamela Prati. Eliana Michelazzo commenta velenosa

Questa situazione ha portato alla sospensione del doppio appuntamento settimanale del GFVip e a una momentanea lontananza tra i due novelli innamorati. E, proprio per far sentire il suo affetto alla bella vippona, Bellavia si è reso protagonista di un dolce e romantico gesto. Peccato, che non tutti sembrino perusasi della sincerità dell'affetto che lega i due ex-gieffini.

L'intesa tra Marco Bellavia e Pamela Prati era chiara al pubblico già dalle prime puntate del programma condotto da Alfonso Signorini: entrambi sensibili, pronti a scambiarsi sguardi teneri e battute. Una volta che anche Pamela Prati è stata eliminata, non c'erano più ostacoli alla loro frequentazione e, visto il bacio entusiasta che si sono scambiati in studio, era evidente a tutti che presto avremmo sentito parlare ufficialmente di una nuova coppia.

Tuttavia, il Covid-19 ci ha messo lo zampino e ha separato momentaneamente gli amanti, anche se, tramite un tenero gesto, Marco Bellavia ci ha tenuto a rassicurare la Diva del suo amore imperituro. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha inviato dei fiori alla Pamela nazionale con un biglietto in cui esprimeva tutto il suo calore:

"Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco."

Una dichiarazione davvero appassionata e che Pamela Prati ha voluto subito condividere il bel gesto sui suoi social, postando una foto dell'omaggio floreale e del biglietto, con la caption "un uomo d'altri tempi".

Eppure, non tutti sembrano così convinti che il loro sia vero amore: a esprimere un giudizio abbastanza velenoso è stata Eliana Michelazzo, altra concorrente del GFVip, la quale avrebbe così commentato a Casa Pipol la presunta storia d'amore tra Bellavia e Prati:

" Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti."

Anche sulla Diva non si è trattenuta e ha espresso un giudizio molto negativo, facendo riferimento al caratterino di Pamela Prati e all'assenza di un confronto con lei, nonostante - riferisce Eliana Michelazzo - lei stessa avrebbe chiesto un confronto a Prati prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un confronto che le è stato negato, ma che potrebbe arrivare in tribunale:

"Io le ho scritto su Instagram per parlare molto prima del Grande Fratello, ma non mi ha mai risposto. Io non c’entro niente, tutto partiva da una persona sola, io sono una vittima. E questo lo dirò anche in tribunale. Come l’ho detto a Verissimo da Silvia Toffanin."

