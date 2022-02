Grande Fratello Vip, Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno: "Mi piace"

Gossip TV

Momenti di tenerezze tra Delia e Antonio al Grande Fratello Vip.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. A pochi giorni dal ritorno di Alex Belli nella Casa di Cinecittà, Delia Duran sembra essersi avvicinata pericolosamente ad Antonio Medugno, con cui trascorre ormai la maggior parte del suo tempo.

L'avvicinamento pericoloso di Delia Duran ad Antonio Medugno

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia ha stravolto completamente le dinamiche del gioco. Dopo aver discusso con Soleil Sorge e provocato Barù, la bella showgirl venezuelana nelle ultime ore si è pericolosamente avvicinata al nuovo arrivato Antonio, ancora scosso e deluso per la nomination ricevuta da Gianluca in puntata.

Tutto è successo ieri quando la Duran ha raggiunto Medugno in camera per cercare di consolarlo. Tra una chiacchiera e l’altra, però, la compagna di Belli si è avvicinata sempre di più al viso dell'influencer e, con fare da vera seduttrice, gli ha detto: "Meglio stare lontana da te". "Sì? Addirittura" ha replicato il giovane provocandola.

Gli atteggiamenti di Delia non sono passati inosservati agli altri concorrenti del Gf Vip, in particolar modo a Katia Ricciarelli. La soprano, infatti, non ha perso occasione di chiedere alla showgirl se le piacesse Antonio. "Sì mi piace, tu come fai a saperlo?!" ha confessato la compagna di Alex confermando così il suo interesse per il nuovo gieffino. Come reagirà l'attore?

