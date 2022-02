Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi vuota il sacco sul vincitore e poi svela: "Il momento più difficile è stato..."

Gossip TV

Gianmaria torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi è tornato a parlare della sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini e condotto da Rosalinda Cannavò, l'ex gieffino ha raccontato qual è stato il momento più difficile vissuto nella Casa e svelato il nome del suo vincitore.

La rivelazione di Gianmaria Antinolfi dopo il Gf Vip

"Penso che ho iniziato sotto i peggiori auspici" ha dichiarato Gianmaria ricordando l'inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip "Mi ricordo ancora quando ero in macchina e dovevo entrare, mi son tappato le orecchie quando hanno mandato la clip. Per non vederla. Io non mi sono mai riconosciuto in quello. È vero ho avuto qualche donna nella vita ma ho sempre cercato altro, poi ovvio mi sono successe anche cose di un giorno o una settimana… l’inizio è stato il momento più difficile della mia vita, non ero abituato ad essere sotto attacco. Mi arrivavano da tutte le parti e anche incassare è stato duro".

L'ex concorrente del Gf Vip 6 ha avuto infatti diversi flirt molto importanti: da Belen Rodriguez a Dayane Mello fino a Soleil Sorge, che ha ritrovato nella Casa: "Io trovo che Belén sia una donna di un carisma incredibile. È simpatica, una gran signora. Ho un bellissimo ricordo di lei. Di Soleil la cosa che ho vissuto in maniera estremamente negativa è stata la fase dello stalker. Non ero allenato da un punto di vista televisivo, ma anche se lo fossi stato, comunque sentirti dire una cosa del genere da una persona che hai trattato come una principessa fa male. Poi sai che può arrivare chissà in che modo… la frase di Soleil dell’acido non mi ha smosso più di tanto. Prima di uscire mi ha detto che la cosa di cui si pente più di tutto, è stata trattarmi in quel modo e per me quello vale più di mille scuse".

Antinolfi ha poi continuanto svelando il nome del suo potenziale vincitore: "Mi piacerebbe molto vincesse Jessica. Ho dormito con lei per mesi, eravamo due fratelli veramente. Lo sa bene. È una gran signora, una persona perbene". E per finire, Gianmaria ha voluto riservare parole di grane stima e amore alla sua Federica Calemme: "Lei è il più grande regalo che potesse farmi il Gf. Ha tanti pregi. La cosa più bella è che è una persona pura".

