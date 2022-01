Grande Fratello Vip, Delia Duran: l'ultimatum ad Alex Belli prima di entrare nella Casa

Gossip TV

La modella venezuelana scrive una lettera al marito. Le ultime parole di Delia prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Venerdì 14 gennaio 2022, nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, farà il suo ingresso nella Casa, la moglie di Alex Belli, la modella venezuelana, Delia Duran.

Gf Vip, Delia Duran: l'ultimatum ad Alex Belli prima di entrare nella Casa

Ormai le vicende della coppia hanno un grande eco mediatico e si fatica a capire come stiano realmente le cose. Dopo l'uscita di Belli dal reality, pareva che per la coppia fosse tornato il sereno, come dichiarato nella puntata in cui sono stati ospiti entrambi a Verissimo. Nel corso delle settimane, i ripetuti messaggi social di Alex indirizzati a Soleil Sorge, pare abbiano indispettito Delia che, a sorpresa, ha deciso di diventare una concorrente ufficiale della sesta edizione.

Durante l'ultimo appuntamento con il Gf Vip, Delia, ha interrotto il collegamento con lo studio del reality in seguito ad una nuova disputa con Belli che ha cercato di mettersi in contatto telefonico con lei. Quest'ultimo ha anche affermato che al momento stanno vivendo "una sospensione".

Insomma, per la coppia pare proprio sia un momento delicato e non è chiaro se stiano affrontando una pausa vera e propria. Qualche settimana fa, Alex Belli, aveva fatto pubblicare sul settimanale Novella 2000, una lettera indirizzata alla moglie nella quale ha ribadito l'amore che prova per lei.

Nel nuovo numero del settimanale è stata pubblicata la risposta di Delia ad Alex. Ecco la lettera pubblicata su Novella 2000:

La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova (…) ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che noi sappiamo, e per questo ho tenuto duro (…) per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità, perché ho capito che sei stato l’unica persona che ho amato e che amo nella mia vita; chi ama perdona ma non dimentica, per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami, non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrarmi che quell’Alex che ho conosciuto 3 anni fa, il vero e grande uomo che sei! Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo

E ancora:

Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare mamma dei tuoi figli come tanto desidero e desideri. E’ il nostro sogno più grande e la cosa più bella che Dio ci possa dare!

Una missiva che termina con tanti ringraziamenti verso il marito e per averle regalato la felicità. Parole però, in netto contrasto con gli ultimi accadimenti.

