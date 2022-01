Grande Fratello Vip, Alex Belli svela un retroscena inedito: "Ero incavolato nero, gli autori avevano paura che..."

Gossip TV

Alex rivela perché ha abbandonato lo studio del Gf Vip in diretta.

Alex Belli è tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffino ha parlato dell'ingresso imminente di Delia Duran nella Casa di Cinecittà e svelato un retroscena riguardante l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli: la verità sullo scontro con Delia Duran al Gf Vip

Venerdì 14 gennaio 2022, Delia farà il suo ingresso al Grande Fratello Vip. A commentare la sua partecipazione al reality ci ha pensato Alex che, ospite a Casa Chi, ha fatto anche un pronostico sulle possibili "alleanze" che farà la showgirl nella Casa: "Di donne sicuramente Delia si troverà molto bene con Manila e forse con Miriana. Escludo che possa piacerle un uomo. Nonostante Delia ha anche il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù. Certo non baci artistici. Lei può anzi, dopo la sospensione di ieri sera… può vivere come ha sempre voluto. Poi noi non siamo single, è una sospensione".

A proposito dell'ultima puntata del Gf Vip, dove Belli e la Duran si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in diretta, l'attore ha svelato un retroscena: "Io ero incavolato nero e sono andato via dallo studio senza salutare. Gli autori erano convinti che io fossi andato in hotel da Delia. Mi hanno chiamato in dieci, erano tutti preoccupati. Il mio rapporto con Delia è sempre stato di sfida. [...] Le ho consigliato di non andare, che è un’arma a doppio taglio. Adesso è tutto teso, un conto è entrare all’inizio quando c’è un terreno neutro. Ma soprattutto entrare ora con i precedenti, considerando quello che è successo...".

Alex ci ha poi tenuto a ribadire la sua posizione nei confronti di Soleil Sorge: "Con Soleil non c’è niente di sospeso e niente che non sia chiaro. [...] Nella Casa ho avuto la grandissima fortuna di trovare persone con cui stare bene. Con cui creare relazioni. Sole è una bellissima scoperta di cui mi sono innamorato. E forse siamo andati anche oltre. Ho chiesto scusa a Delia per questo. Ma al pubblico è piaciuta la nostra cosa, talmente tangibile… vera. Questo forse ha dato fastidio a Delia".

