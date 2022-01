Grande Fratello Vip, Delia Duran contro Alex Belli: "Egocentrico e bugiardo. Ha preso in giro tutti quanti"

Gossip TV

Delia perde le staffe dopo la diretta del Gf Vip.

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Delia Duran. Quest'ultima, delusa e provata da tutta la situazione, ha voluto confrontarsi con l'influencer italo-americana e ringraziarla per averle confessato che l'attore Alex Belli avrebbe detto sotto le coperte di amare anche lei.

Delia Duran furiosa con Alex Belli

"Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa" ha confessato Delia a Soleil dopo la diretta del Grande Fratello Vip "Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre".

Come riporta Biccy, la compagna di Belli ha continuato il suo sfogo affermando: "Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte. Ora dico che lui mi ha preso per il cu** e ci sta prendendo per il c**o tutti quanti, prende in giro me e anche Soleil. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Oggi scopro che ama anche te. Io ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi".

Leggi anche La confessione di Sophie su Alessandro

"Non è possibile che continui a stare con questa cosa in sospeso" ha continuato Delia ringraziando Soleil e rivelando la sua intenzione di voler lasciare Alex se non prenderà una decisione "Non può giocare con i miei e i tuoi sentimenti. Ciccio, se lui non fa una cosa decisiva e non prende una strada netta io lo lascio, perché basta, lo mollo. O sta giocando perché è un egocentrico di me**a, oppure vuole distruggere un rapporto di 3 anni. Io ti ringrazio che sei stata vera Sole, lui purtroppo non lo è stato con me, è senza coraggio. Grazie a te adesso so tutto, lui continuava a dirmi bugie portandomi alla confusione totale".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.