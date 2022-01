Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni: "Alessandro mi ha detto che si è innamorato follemente di me"

Gossip TV

Sophie si lascia andare a una confessione inaspettata al Gf Vip.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi resa protagonista di un'accesa discussione con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha rivelato a Miriana Trevisan che l'ex tentatore le ha ammesso di essere innamorato di lei.

Alessandro Basciano innamorato di Sophie Codegoni, la rivelazione dell'ex tronista

Nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere tornato il sereno tra Alessandro e Sophie. Proprio quest'ultima, parlando con Miriana, ha confessato di aver vissuto un momento speciale con l'ex tentatore dopo lo scontro: "Eravamo sotto le coperte, ridevamo e scherzavamo, quando a un certo punto c'è stato questo abbraccio fortissimo".

Un turbine di emozioni difficile da spiegare per la Codegoni: "È stata una cosa fortissima. Cercavamo di abbracciarci sempre di più...non te lo so spiegare. Avevamo il fiatone. A un certo punto, nello stesso preciso momento ho detto 'non respiro' lui invece 'mi sono innamorato follemente di te'. Nello stesso secondo".

Rivelazione che ha spiazzato Miriana che ha esclamato: "Mamma mia". "Due reazioni opposte, lui mi ha detto scusami ma, io faccio così per...paura" ha concluso Sophie riferendosi ad Alessandro. I due giovani concorrenti del Gf Vip riusciranno a viversi finalmente la loro storia d'amore? Staremo a vedere.

