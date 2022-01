Grande Fratello Vip, Delia Duran concede l’ultima occasione ad Alex Belli?

Gossip TV

Delia Duran spera di trovare Alex Belli cambiato dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Delia Duran è combattuta, non sa se perdonare Alex Belli o fargliela pagare per le sue continue mancanze di rispetto. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip confessa di essere ancora innamorata dell’attore e, sebbene consapevole di sta elaborando il dolore che lui le ha provocato negli ultimi mesi, vorrebbe concedergli un’ultima occasione.

Grande Fratello Vip, Delia Duran perdona Alex Belli?

Continua il dramma che sta tenendo gli spettatori con il fiato sospeso da ormai ben quattro mesi. Alex Belli ha provocato tanto dolore a Delia Duran, instaurando un rapporto speciale con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, che da chimica artistica si è trasformato in amore spirituale, poi carnale con l’incontro intimo sotto le coperte. Delia ha deciso di ripagare il compagno con la stessa moneta, non contenta di come Alex continui a sostenere i fandom che lo vorrebbero al fianco di Soleil, senza mai prendere una posizione netta in nome del fumoso concetto di amore libero.

Mentre Alex vorrebbe proporre a Delia e Soleil di vivere insieme in armonia una volta concluso il Gf Vip, la showgirl sudamericana continua riflettere sulle proprie emozioni ammettendo di essere confusa. “È un discorso di fiducia, come ti potrai fidare di lui? Lui dice mancanza di affetto, ma dopo un mese? Ma dai. Questo vuol dire tenere il piede in due scarpe, e lo sta facendo tutto alla luce del sole e i limiti devi metterglieli tu, devi essere netta”, ha sbottato Nathaly Caldonazzo che da settimane chiede a Delia di chiudere con Alex, certa che l’attore la stia manipolando.

“Il fatto che io non piango è un segno, che sto superando il dolore e lui potrebbe perdere tutto. Io sto lottando con me stessa per accettare alcune cose. Speriamo che abbia smesso di fare cose che mi fanno male […] Io ho pianto tutti i giorni per tre mesi. La mia non è una decisione definitiva ma faccio fatica credimi. Ancora c’è un sentimento per questa persona […] Non mi do un limite, ma oggi sento che questo dolore sta svanendo”, ha spiegato Delia, che poche ore fa ha sparato a zero su Soleil.

