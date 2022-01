Grande Fratello Vip, Alex Belli shock: "Delia, Soleil, vi amo a tutte e due andiamo a vivere insieme"

Gossip TV

Le dichiarazioni dell'ex gieffino al settimane Nuovo Tv. L'attore ha confessato di amare sia la moglie Delia che Soleil, la sua amica del cuore del Grande Fratello Vip.

In copertina sul nuovo numero di Nuovo Tv è immortalato Alex Belli con la moglie Delia Duran e la sua amica artistica del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge.

L'attore parmense ha rilasciato nuove dichiarazioni shock: “Vi amo tutte e due: andiamo a vivere insieme“ e sulla copertina del magazine si legge: "Scandaoloso GFVip. La pazza idea di Alex Belli: proporre un grande letto alla moglie Delia ed alla sexy Soleil”.

Una provocazione quella del Man o semplice verità? Molti sono pronti a scommettere che potrebbe essere una dichiarazione veritiera anche in seguito alle recenti dichiarazioni dei due coniugi e di come vivono il loro rapporto. Alex ha parlato spesso di vivere con la Duran un amore libero senza condizionamenti, mentre, la modella venezuelana, ha più volte ribadito di provare interesse anche verso le donne, definendosi bisessuale. Delia durante la sua attuale avventura televisiva al Grande Fratello Vip, ha confessato anche di aver vissuto con Alex un rapporto a tre con un'altra donna, durante il quale c'è stato rispetto e condivisione.

Ieri, l'ex gieffino ha lasciato l'Italia per volare a Egitto a Sharm el-Sheikh, forse per motivi di lavoro o per la voglia di staccare dal vortice mediatico degli ultimi giorni. Prima della partenza, c'è stato un nuovo post su Twitter dell'ex attore di Centovetrine che ha manifestato un certo rammarico per le critiche che sta ricevendo:

“GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.