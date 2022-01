Grande Fratello Vip: Delia Duran spara a zero su Soleil Sorge, la reazione di Miriana Trevisan

Gossip TV

Delia attacca Soleil al Grande Fratello Vip: "È una donna sporca".

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera venerdì 28 gennaio 2022 su Canale 5. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà, Delia Duran è tornata all'attacco contro Soleil Sorge.

L'attacco di Delia Duran a Soleil Sorge

Non c'è pace per Soleil al Grande Fratello Vip. L'influencer italo-americana, nelle ultime ore, è finita nel mirino anche di Delia, che l'ha accusata di essere una donna sporca. Parlando con Miriana Trevisan, la compagna di Alex Belli ha dichiarato: "Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla".

E ancora: "Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! […] A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…". A prendere le difese della Sorge, come riporta Biccy, ci ha pensato inaspettatamente la Trevisan: "Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così".

Leggi anche Nathaly Caldonazzo affronta Barù

Il comportamento assunto da Delia al Gf Vip nei confronti di Soleil non è piaciuto neanche a Davide Silvestri che ha deciso di mettere in guardia la sua amica. "Ma pensi che abbia scritto scema in fronte?" ha dichiarato l'influencer "Io perché le ho parlato non significa che abbia con lei un rapporto di amicizia e benevolenza. C’ho parlato perché sono una ragazza civile e perché riesco ad andare oltre e riesco ad avere una conversazione se mi viene richiesto da lei. […] Ho tutto molto chiaro tranquillo che ho ben capito con chi ho a che fare".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.