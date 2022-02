Grande Fratello Vip, Delia Duran candidata alla finale: lo sfogo di Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli

Gossip TV

Le concorrenti del Grande Fratello Vip esprimono il loro punto di vista su Delia.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran ha battuto al televoto Soleil Sorge ed è stata decretata la prima candidata alla finale. Al televoto insieme a lei, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Chi sarà il primo finalista della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini?

Katia, Nathaly e Sophie a confronto su Delia

Il risultato del televoto, che ha decretato Delia la prima candidata alla finale del Grande Fratello Vip, ha scosso gli equilibri della Casa. A commentare la scelta del pubblico ci hanno pensato Katia, Sophie e Nathaly: "Tante donne avranno deciso di stare dalla parte di Delia. [...] Lei è buona, un pezzo di pane. In diretta si è dovuta difendere".

"È stata anche molto aggressiva. [...] Non ci si difende così perché non si capisce niente" ha prontamente replicato la Ricciarelli riferendosi al comportamento assunto dalla Duran al Gf Vip. A dire la sua anche la Codegoni, che ha voluto spendere delle parole per Alex Belli: "Io ho conosciuto Alex per tre mesi, è d'oro. L'ho considerato un fratello qui dentro, è pieno di pregi e talento. Mi fa arrabbiare che lui stia rovinando tutto quello che di buono ha fatto...è stata la sua rovina".

Leggi anche Delia Duran vuole abbandonare il Gf Vip

Sophie ha poi continuato ammettendo: "Ho sempre difeso Delia, ma a oggi vedendo determinati comportamenti non riesco a farlo. Non meritava di andare al televoto". "Io discuto il modo di Delia, ha sbandierato tutto" ha aggiunto Katia provocando la reazione di Nathaly "Ha iniziato Alex, lui ha parlato di amore libero e noi siamo andate a chiedere spiegazioni".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.