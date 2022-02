Grande Fratello Vip, Delia Duran pronta ad abbandonare il programma: "Ho deciso, vado via"

Gossip TV

Delia rivela a Manila di voler abbandonare la Casa del Gf Vip.

Nuovo colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver battutto Soleil Sorge al televoto, Delia Duran ha rivelato a Manila Nazzaro la sua decisione di voler abbandonare definitivamente il reality show di Alfonso Signorini.

L'annuncio inaspettato di Delia Duran al Gf Vip

Delia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Come riporta Biccy, tutto è successo dopo la puntata quando la compagna di Alex Belli ha annunciato a Manila il suo addio: "Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima".

"Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore" ha continuato la Duran rivolgendosi alla Nazzaro "Io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere, chi capisce di essere attratta da una donna come è successo a me".

Leggi anche Lulù Selassié crolla al Gf Vip

L'annuncio di Delia ha spiazzato Manila, che ha cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere nella Casa: "Devi restare qui. Ti hanno voluta qui dentro. [...] Sei stata la preferita contro Soleil! Direi che è un segnale chiaro e devi rimanere. Venerdì non c’è nemmeno la puntata, quindi prenditi ancora tempo per riflettere. Io con te ho vinto! La mia vera storia l’ho raccontata solo a te e a Francesca. Questo perché la meritavi e non mi pento. A Sole ho voluto bene, ma purtroppo ha dei modi di comportarsi che non posso più condividere e poi ha messo un muro anche con te. Lei mi ha offesa e presa in giro".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.