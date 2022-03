Grande Fratello Vip: "Davide Silvestri e Barù hanno mostrato coerenza e generosità", parla un ex gieffino

Gossip TV

Kabir Bedi elogia il percorso di Davide e Barù e svela il suo vincitore del Grande Fratello Vip.

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina. Tra i concorrenti ancora in gioco e in corsa per la vittoria ci sono anche Davide Silvestri e Barù, che sono stati elogiati dall'ex gieffino Kabir Bedi.

La confessione di Kabir Bedi sul vincitore del Gf Vip

Kabir ha rilasciato un'interessante intervista al settimanale Chi. Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, l'attore ha rivelato di continuare a seguire le dinamiche del reality show di Alfonso Signorini, soprattutto per dare supporto a Davide e Barù, i suoi concorrenti preferiti: "I miei favoriti sono Barù e Davide, perché sono persone molto interessanti che fanno tante cose per gli altri. Sono diventati buoni amici nel mio soggiorno".

Kabir ha poi continuato svelando il nome del possibile vincitore della sesta edizione del Gf Vip: "Tutto è possibile. I miei favoriti, come ho detto, sono Davide e Barù, e so che ci sono tante altre persone nella Casa che meritano di vincere più di quanto meritassi io. Ma loro due hanno mostrato coerenza e generosità. Hanno creato una bella atmosfera nella Casa, anche se non tutti lo hanno capito".

"E poi non posso dimenticare Giucas, il mio amico. Siamo una squadra, non lo dimentico" ha concluso Kabir rivelando un retroscena sulle famose domande di cultura generale che venivano poste a lui e Giucas Casella "Solo la risposta sulla Costituzione italiana mi è stata anticipata, le altre cose riguardanti il vostro Paese le sapevo perché amo l’Italia, è la mia seconda casa".

