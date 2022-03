Grande Fratello Vip, Lulù Selassié crolla dopo la lite con Davide Silvestri: "Sono stanca, sta rovinando la mia immagine"

Gossip TV

Lo sfogo di Lulù dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Lulù Selassié si sono resi protagonisti di un'accesa lite. Una discussione che ha destabilizzato la giovane principessa che, nella notte, è crollata lasciandosi andare a un duro sfogo contro l'attore.

Lulù Selassié sbotta nella notte contro Davide Silvestri

È guerra al Grande Fratello Vip tra Davide e Lulù. Se l'attore continua a criticare la giovane principessa per il suo comportamento ambiguo e falso, quest'ultima ha deciso di lasciarsi andare con Barù. "Non ce la faccio più. Sono 3/4 puntate che io vengo vista male e non è bello verso la finale. Mi sta rovinando la mia immagine. Io non posso accettare questa cosa" ha dichiarato Lulù provata da quello che è successo in diretta con Davide.

"Ogni volta è sempre colpa mia, sono stanca. Poi vedere il comportamento del tuo amico, che spero non frequenterai fuori di qui..." ha continuato la Selassié attaccando Silvestri con la voce rotta dal pianto "..è la persona più falsa. Se tu fossi entrato dall'inizio avresti visto quello che ha fatto qua dentro. Prima con Alex poi con Soleil. Non è stato mai riconoscente. Mi ha detto che sono maleducata, ma come si permette, ma chi è?! Non ce la faccio più".

"Stai sbagliando Lulù" ha prontamente replicato Barù cercando di far ragionare Lulù "Stasera non hai fatto una bella figura, ma pensa che qui dentro hai trovato Manuel, che è un uomo pazzesco". Il tentativo del nipote di Costantino della Gherardesca di farla calmare, però, non è servito a nulla visto che la principessa ha continuato imperterrita il suo sfogo: "Sono stata massacrata. Prima Katia, poi Nathaly e Jessica. Anche dallo studio mi hanno attaccata....".

