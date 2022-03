Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Barù contro Lulù e Jessica Selassié: "Non è giusto"

Gossip TV

Davide e Barù criticano le principesse Selassié al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri è stato eletto terzo finalista del reality show di Alfonso Signorini. A poche ore dalla diretta, però, l'attore è tornato a parlare con Barù del comportamento scorretto di alcuni loro compagni di gioco.

Le critiche di Davide e Barù alle sorelle Selassié

A distanza di alcune ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Davide, nella Glass Room con Barù, è tornato a parlare del comportamento irrispettoso assunto da Lulù nei loro confronti: "Ti volevo dire di non fargli l’oroscopo. Non se lo merita, non è giusto. Adesso dobbiamo fare come hanno fatto loro, giocare".

Nonostante abbia provato a chiarire con la Selassié, Silvestri ha rivelato di non essere intenzionato a riallacciare con lei alcun tipo di rapporto: "Non mi fido più, posso accettare le scuse ma non mi fido, non ci credo più. E Jessica pure, la vedevo distaccata. Ho visto un cambio da quando sono divento finalista. Se non lo fossi stato sono sicuro che mi avrebbe nominato. Loro giocano insieme. Non mi piace questo atteggiamento".

"Jessica mi ha sorpreso, ma non in modo positivo. Le due sorelle non le ho viste sincere nei miei confronti" ha concluso Davide sempre più diffidente nei confronti di Jessica. "Cambiano sempre idea. Non si può cambiare idea così. Non so che dirti" ha aggiunto Barù confessando di iniziare ad avere sempre più dubbi sulla lealtà dei loro compagni di gioco.

