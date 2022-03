Grande Fratello Vip, Soleil Sorge eliminata: Barù e Delia Duran vuotano il sacco sull'influencer dopo la diretta

Gossip TV

Barù e Delia a confronto sull'eliminazione di Soleil al Grande Fratello Vip: "Si è esposta troppo".

L'uscita di scena di Soleil Sorge ha spiazzato tutti sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso ci ha pensato Barù che, parlando con Manila Nazzaro e Davide Silvestri, ha rivelato il possibile motivo dell’eliminazione dal gioco dell'influencer italo-americana.

Barù e Delia Duran rompono il silenzio dopo l'eliminazione di Soleil Sorge al Gf Vip

"Lei si è esposta talmente tanto che, anche se le voglio bene, devo ammettere che così facendo avrai anche molta gente contro, molto di più di tutti noi, ha più gente contro di lei di tutti noi messi insieme" ha dichiarato Barù commentando l'eliminazione dal Grande Fratello Vip di Soleil. A fargli eco Davide: "Raccogli anche delle spine facendo così, se lei riuscisse a mantenere la calma sarebbe fortissima".

Nonostante gli accesi e numerosi scontri avuti durante il suo percorso nella Casa del Gf Vip, la Sorge è sempre stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione. La sua eliminazione dal gioco, quindi, è stata un vero e proprio colpo di scena. "Qualsiasi programma che lei ha fatto sempre ha avuto questo carattere forte che è una che combatte" ha dichiarato Delia Duran.

Leggi anche Delia Duran spiazza su Alex Belli

Ma per Soleil questo è solo l'inizio. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la bella modella e influencer sia la terza opinionista, ancora non confermata ufficialmente, de La Pupa e il Secchione Show, il noto programma in partenza il prossimo 15 marzo su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.