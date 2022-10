Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta esplode: crollo e lacrime disperate (VIDEO)

Gossip TV

Cristina Quaranta, riflettendo sulla forte reazione avuta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, scoppia in lacrime.

Cristina Quaranta e Nikita Pelizon proprio non sembrano trovare un punto d’incontro, e nella discussione si è inserita anche Giaele De Donà che si è scagliata duramente contro l’ex volto di Non è la Rai. Dopo aver reagito in maniera piuttosto forte nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Cristina ha un crollo e scoppia in lacrime.

Grande Fratello Vip, il crollo di Cristina Quaranta

Tra i concorrenti più interessanti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è Cristina Quaranta che, nel bene e nel male, sta animando le lunghe giornate nella casa di Cinecittà rendendosi protagonista di diversi scontri. L’ex volto di Non è la Rai ha un carattere tutt’altro che semplice e tende ad infiammarsi velocemente, soprattutto contro chi proprio non le va a genio come Nikita Pelizon e Giaele De Donà. Secondo la gieffina, infatti, le due influencer non sarebbero sincere, sempre nascoste dietro un sorriso forzato e poco rassicurante, e nulla sembra smuovere le sue convinzioni, al punto da minacciare di lasciare il Gf Vip e continuare a ridere il compenso stellare, se il voto di Nikita alle Nomination causerà l’uscita di Antonino Spinalbese. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, Cristina ha sbottato violentemente contro Nikita per poi discutere animatamente con Giaele subito dopo la diretta, rendendosi poi conto di aver esagerato nella sua reazione.

“Ieri sera io non ti avrei nominato, se ci fossero state altre persone da nominare. Io mi aspettavo la tua Nomination, però avrei preferito che dicessi che ti sto sulle pa**e, lo avrei preferito. La cosa di Nikita… Io avrei preferito vederla andare a dire a Ginevra che aveva esagerato, piuttosto che abbracciare Giaele, dato che erano amiche”.

Ha spiegato Cristina, scoppiata in lacrime disperata dopo aver riflettuto sulla reazione di rabbia fuori luogo, per poi assicurare ai presenti di non nutrire una vera antipatia per Nikita, tanto da non averla mai neppure nominata. Secondo Quaranta è normale che, approcciandosi a qualcuno di così diverso da noi, se non si possiede la chiave di lettura possano nascere incomprensioni. Dopo questo sfogo possiamo considerare una tregua tra Cristina e Nikita?

