Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta shock: ''Se esco al televoto mi pagheranno per stare in studio''

Cristina Quaranta confessa le clausole shock del suo cachet per il Grande Fratello Vip, minacciando di farsi eliminare per continuare a guadagnare nello studio di Canale 5.

Cristina Quaranta ha deciso di svelare tutte le sue carte. La concorrente del Grande Fratello Vip, nell’ipotesi di veder andare via Antonino Spinalbese al televoto, ha annunciato che anche lei si ritirerà dal momento che nello studio di Canale 5 percepirà ancora un cachet notevole come da accordi con la redazione e Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta vuota il sacco: si parla di tanti soldi

Nella casa del Grand Fratello Vip si sono formate alcune coalizioni piuttosto evidenti, così come antipatie da non sottovalutare come quella tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. La giovane influencer ha cercato un chiarimento, ma si è vista sbattere la porta in faccia dall’ex di Belen, per poi ascoltare scioccata le accuse assurde di Cristina Quaranta che ci è andata decisamente giù pesante. Mentre Luca Salatino rischia la squalifica per una bestemmia, Antonino si trova in Nomination con Giaele e Nikita ed è certo che sarà la sua avversaria a vincere come preferita dal pubblico. L’hair-stylist ha ammesso che gli piacerebbe essere nominato da Nikita e uscire al prossimo televoto, scatenando l’ansia di Cristina che si è detta pronta a rinunciare a tutto pur di seguirlo fuori da Cinecittà.

“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza”, riporta Biccy.

Cristina non solo ha dichiarato di essere pronta a lasciare il Gf Vip senza troppa esitazione - cosa che non farà piacere ad Alfonso Signorini che quest’anno deve vedersela con abbandoni e ripensamenti quasi ogni settimana - ma ha svelato anche tutto ciò che riguarda il suo contratto. Quaranta ha rivelato di ricevere soldi anche per essere nello studio di Canale 5, lasciando intendere che, chi più chi meno, tutti prendono soldi per tornare come ospiti nel corso delle varie puntate. Cosa ne pensate?

