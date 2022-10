Grande Fratello Vip, Carolina Marconi accusa Giaele De Donà: ''Con Antonino Spinalbese per avere clip''

Gossip TV

Carolina Marconi ci va giù pesante con Giaele De Donà. È scontro nella casa del Grande Fratello Vip.

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Carolina Marconi è molto delusa dal comportamento di Giaele De Donà che, vedendola in lacrime, non ha neppure atteso che si riprendesse prima di mangiare. Volano accuse pesanti e si fa il nome di Antonino Spinalbese.

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi contro Giaele De Donà

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è ben poca speranza di trascorrere una giornata in tranquillità senza che esploda qualche discussione. Nelle ultime ore, dopo il confronto durissimo tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria che sono ai ferri corti ormai da settimane, anche Carolina Marconi ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto nei confronti di Giaele De Donà. Secondo la gieffina, infatti, l’influencer sarebbe stata una pessima amica con lei, sfruttando il tempo per creare dinamiche ed essere protagonista in puntata, piuttosto che coltivare sentimenti autentici.

“Perché stai facendo così, vuoi fare le dinamiche per avere clip? Io ho visto come ti sei comportata, e non te ne fregava un cazzo della mia amicizia, non ti ho pugnalata. Quando sei stata male, ti sono stata vicina e ti ho abbracciato”.

Giaele non è rimasta in silenzio e ha accusato Carolina di aver parlato male di lei alle sue spalle, sfruttando uno sfogo notturno per fare gossip con gli altri inquilini del Gf Vip. Nonostante le parole dell’influencer, Marconi è certa che Giaele stia giocando e che le interessi esclusivamente passare tutto il suo tempo con Antonino, per il quale prova molto interesse.

“Io ti do amicizia, e a te non frega niente perché a te interessa solo stare insieme ad Antonino. Sono due mesi che dormiamo insieme, tu arrivi e ti metti la cuffia agli occhi dicendo che sei stanca, io invece ho bisogno della mia amica. Tu hai bisogno di avere clip”.

