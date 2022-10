Grande Fratello Vip, nuova lite nella notte tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria: "Sei finto e bugiardo"

Gossip TV

È guerra nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria.

È guerra nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. A distanza di alcuni giorni dall'ultima puntata, i due concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di una nuova e accesa lite in cui sono volate pesanti offese.

Scontro al Gf Vip tra Spinalbese e Donnamaria

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova lite tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Tutto è iniziato nella notte quando i due concorrenti hanno deciso di confrontati per provare a chiarire. Il confronto, però, non ha portato nulla di buono visto che l'ex di Belen Rodriguez è tornato all'attacco contro il volto di Forum:

Mi nomini dicendo che sono il più finto della casa. Cioè stavi con me dalla mattina alla sera ma mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta. Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non c’è un video. Sembro un imbecille perché dichiaro una cosa che nessuno ha visto. Non ho voglia di parlare con te perché io mi arrabbio e faccio la solita figura. Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà.

Leggi anche Luca Salatino spiazza tutti al Gf Vip

Donnamaria ha cercato di spiegare e chiarire la sua posizione, ma Spinalbese non ne ha voluto più sapere e ha raggiunto Sofia Giaele De Donà per sfogarsi con lei. Dopo aver ascoltato l'ex della Rodriguez, la ragazza è stata raggiunta anche dal giovane concorrente romano:

Ho pensato di parlare con Antonino per spiegarmi, almeno per la questione del padre di famiglia perché nel momento in cui una persona è convinta che io abbia detto che non è un buon padre cosa infondata. Penso che per lui sia una cosa molto grave, penso che abbia capito almeno questa cosa. Poi ha sbroccato sulla cosa della spallata, pensa che gli abbia dato una spallata. Lui non ha nessuna voglia di parlare con me, anche in futuro. Non è che non é pronto. Non lo sarà mai.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.