Grande Fratello Vip, brutta gaffe su Cristina Quaranta: Alfonso Signorini nel mirino del web

La scelta di mandare in onda, in prima serata su Canale 5, il video del malore di Cristina Quaranta fa infuriare i fan del Grande Fratello Vip.

La settimana dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata movimentata dal malore di Cristina Quaranta. La gieffina sta bene, ma il pubblico non perdona Alfonso Signorini per il gesto in diretta tv che poteva essere evitato.

Grande Fratello Vip, Signorini fa un passo falso con Cristina Quaranta

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha parlato con Cristina Quaranta dopo il malore che ha avuto nella casa di Cinecittà e che ha terrorizzato tutti i concorrenti. Il presentatore ha voluto sapere le condizione della gieffina, che ha assicurato di stare bene e di aver avuto un piccolo malore dovuto quasi certamente alla cattiva digestione, che le ha fatto abbassare vertiginosamente la pressione, provocandole lo svenimento.

Nulla di cui preoccuparsi insomma, tanto che la puntata è poi ripresa senza intoppi e sono successe tante cose, tra cui la confessione di Ginevra Lamborghini che ha sostenuto di non vivere la vita da ereditiera. Prima, tuttavia, Signorini ha voluto mandare in diretta tv il video dello svenimento di Cristina, che invece nel day-time era stato censurato dalla regia per non allarmare.

Al pubblico del Gf Vip proprio non è piaciuta questa scelta, e in molti su Twitter hanno protestato accusando il presentatore di voler spettacolarizzare un momento privato che poteva avere gravi conseguenze. Insomma, secondo i telespettatori, Alfonso ha fatto l’ennesima gaffe dimostrando poco tatto nei confronti della gieffina.

