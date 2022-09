Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini sostiene di non avere accesso ai soldi di famiglia e scoppia il caos

Gossip TV

Ginevra Lamborghini, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, rivela di non essere ricca e si scatena l’ironia sul web.

Ginevra Lamborghini, dopo essersi scatenata come una vera prima donna contro Giaele De Donà e quello che sostiene essere un matrimonio di convivenza, ha ammesso di non avere un soldo nel conto in banca. Le parole della concorrente del Grande Fratello Vip hanno scatenato l’ilarità del popolo del web, che si è scagliato duramente contro di lei.

Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini la spara grossa

Ginevra Lamborghini ha suscitato interesse nel pubblico del Grande Fratello Vip, varcando la porta rossa di Cinecittà con la promessa di rivelare cosa è successo davvero con la sorella Elettra. Quest’ultima, tirata in ballo in modo clamoroso durante le puntate nonostante una chiara diffida a non parlare di lei e dei suoi rapporti familiari, ha dovuto rincarare la dose contro sorella e programma. Dopo aver ascoltato le ultime durissime parole di Elettra, Ginevra si è concentrata sulla sua nuova rivale numero uno ovvero Giaele De Donà.

Alla gieffina, infatti, non sono piaciute le parole della collega sul matrimonio milionario e su come scegliere persone facoltose delle quali circondarsi, accusandola di essere interessata ai soldi in modo decisamente squallido. Peccato che, in quanto Lamborghini - ovvero figlia di una delle famiglie più ricche d’Italia - Ginevra non sia credibile e Giaele non ha perso tempo a farglielo notare. Nella notte, la gieffina si è sfogata ammettendo di non vivere una vita da ricca ereditiera, non accedendo ai soldi di famiglia e non potendo permettersi neppure una Lamborghini.

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi - riporta Biccy - Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.

Inevitabilmente le parole di Ginevra, finita nel mirino di Antonino Spinalbese con il quale sembra stia nascendo un flirt, hanno scatenato l’ilarità del popolo del web, che ha accusato la concorrente di mentire spudoratamente. Voi cosa ne pensate?

ginevra tra un po’ ci confida che prende il reddito di cittadinanza perché non può mangiare — marco (@miettmoncler) September 29, 2022

la sinistra italiana riparta da ginevra lamborghini che ha davvero a cuore la causa della classe operaia #gfvip — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) September 29, 2022

