Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli passa la notte con Miriana Trevisan: ''Cupido mi ha fregato''

Sorpresa romantica per Miriana Trevisan nella puntata del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan ha ricevuto una sorpresa bellissima durante la puntata del Grande Fratello Vip. Dopo aver passato settimane ad aspettare di poter riabbracciare Biagio D’Anelli, la showgirl ha potuto incontrarlo in Love Boat e trascorrere con lui tutta la notte tra romantiche dichiarazioni e baci passionali.

Grande Fratello Vip, Biagio sorprende Miriana (Video)

Dopo essere stata messa in discussione per la sua volontà di innamorarsi ancora e vivere la vita di una donna libera, Miriana Trevisan ha trovato le braccia di Biagio D’Anelli in cui rifugiarsi e tra i due è scoccata la scintilla. Il gieffino è stato eliminato dopo poche settimane dal suo ingresso e Miriana, che è andata contro Nathaly Caldonazzo per Soleil Sorge, non ha mai smesso di pensarlo. Nonostante le critiche, Biagio ha sempre dichiarato i propri sentimenti per Trevisan e si è reso disponibile per sottoporsi alla quarantena, così da tornare al Grande Fratello Vip e abbracciare la sua amata.

Nella puntata di ieri, mentre Soleil se l’è presa con Delia Duran, l’ex concorrente ha sorpreso Miriana in Love Boat. “È la seconda rosa che ti voglio regalare. Sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande: trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal 10 giorno mi ha fregato…L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero, ma sono tradizionalista e voglio solo a te", ha ammesso Biagio porgendo una rosa rossa a Miriana. I due hanno trascorso così la notte insieme in Love Boat, lontano dagli occhi indiscreti degli inquilini di Cinecittà, tra carezze e baci passionali.

Al risveglio, dopo una notte placida e romantica, Miriana e Biagio si sono scambiati tenere effusioni, prolungando il più possibile i momenti insieme, prima che il D'Anelli sia costretto a varcare nuovamente la porta rossa. Sul futuro di questa coppia vi sono molte opinioni scettiche, di chi accusa Biagio di essersi servito di Miriana per spiccare nel programma, ma bisognerà attendere che entrambi siano fuori dalla casa per scoprire se la love story decollerà o meno.

