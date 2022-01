Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan contro Nathaly Caldonazzo per Soleil Sorge!

Gossip TV

Miriana Trevisan non ha intenzione di seguire la corrente ed escludere totalmente Soleil dalla vita quotidiana al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni, Soleil Sorge è stata messa alla gogna da alcune concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che hanno chiesto apertamente di non parlare più con l’influencer. Infastidita dalle richieste di Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan si sfoga ammettendo di non voler escludere Soleil nonostante tra loro non vi sia un bel rapporto.

Grande Fratello Vip, l’ira di Miriana Trevisan

I colpi di scena sono all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto quando si parla di alleanze che, ormai è chiaro a tutti, sono fragili e spesso di convenienza. Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno legato moltissimo, trascorrendo la maggior parte del tempo insieme e condividendo la visione della vita. Miriana, tuttavia, non tollera che Nathaly le consigli come comportarsi con Soleil Sorge, dal momento che la showgirl non è solita escludere le persone neppure quando non nutre per loro una grande simpatia.

Trevisan, dopo l’esplicita richiesta di Caldonazzo, si è sfogata con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ammettendo: “Ma perché non devo parlare con Soleil, che poi io non mi fidi di lei è un altro discorso. La convivenza, parlare di cose belle mi va, non parlo di cose mie. Non mi va di non salutare le persone, non mi piace”. Manila, che ormai ha preso le distanze da Sorge, ha ammesso: “Se c’è il momento in cui vedi che ha voglia sì, però arriverà il momento in cui lei ti farà la battuta. Anche io sono molto pragmatica, sono così. Se tu non lo pensi, ognuno fa come vuole. Io, se mi sento ferita, non parlo più”.

Miriana, dopo il pianto di Soleil, vuole ribadire la sua capacità di essere libera e naturale su alcuni fronti e Katia si trova d’accordo con lei. “Io riconosco che Soleil ha delle cose che non vanno, ma allora anche Nathaly non dovrebbe parlarmi, dato che mi ha offesa in puntata”, ha sbottato la soprano in difesa dell’italo-americana.

