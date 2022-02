Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha usato Miriana Trevisan? Parla l’ex gieffino

Gossip TV

Biagio D’Anelli difende la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip e tuona contro le critiche.

Biagio D’Anelli continua ad essere al centro dei pensieri di Miriana Trevisan, invaghita del gieffino ma confusa sul futuro che potrebbero avere come coppia dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Il sentimento di Biagio, tuttavia, non è stato trovato molto credibile e sono volate accuse pesanti, alle quali D’Anelli ha replicato a tono.

Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli si difende

Miriana Trevisan ha resistito con forza a duri attacchi, polemiche infuocate e chiacchiera da corridoio sulla sua vita personale, diventando una delle concorrenti chiave della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa, Miriana ha trovato l’amore con Biagio D’Anelli e, sebbene lui sia stato eliminato e abbia lasciato Cinecittà diverse settimane fa, la showgirl non smette di pensare a questo rapporto. Pochi giorni fa, Biagio è tornato in Casa e ha passato la notte con Miriana, dopo essersi sottoposto alla quarantena per riabbracciare la sua dolce metà.

Nonostante i gesti che D’Anelli continua a fare per Miriana, c’è chi crede che l’ex gieffino sia attratto dalla popolarità emanata da Trevisan più che dalla prospettiva di vivere una storia d’amore con lei. In particolare, accuse di tale genere sono state rivolte da Arianna David a Mattino 5. Così, Biagio ha deciso di rispondere e difendersi, ribadendo anche di essere stato chiaro con la sua ex fidanzata:

“Non sono andato subito nel letto di Miriana. Poi io uso le persone per apparire? Non ho bisogno di tutta questa visibilità, sono 10 anni che lavoro a Mediaset. La mia ex l’ho chiamata quando sono uscito dalla casa, non hai scoperto l’acqua calda, l’ho già detto”. Nel frattempo, Miriana è scoppiata in lacrime per Biagio, riflettendo sul fatto di non poter dare al suo fidanzato un figlio.

