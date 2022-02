Gossip TV

La showgirl campana in crisi: divisa tra il suo amore per D'Anelli e la paura di non poterlo rendere felice.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha potuto riabboccare Biagio D'Anelli e trascorrere con lui la notte nella Love Boat.

Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan in lacrime: "Amo Biagio ma mi faccio da parte, non posso dargli un figlio "

Dopo diverse settimane in cui la showgirl campana chiedeva di rivederlo, l'incontro con l'ex gieffino l'ha travolta di una felicità incontenibile. La Trevisan ha confessato anche di aver paura di soffrire nuovamente per un uomo come è successo in passato:

“Tra noi è iniziato tutto subito - ha raccontato Miriana, riportato da Biccy - ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti”.

Ma c'è stato anche qualcos'altro per l'ex moglie di Pago, riflessioni molto dolorose che la stanno portando a riflettere profondamente sulle sue scelte future. D'Anelli infatti pare le abbia detto di volere una famiglia e Miriana non può più avere figli, per un intervento all'utero in seguito ad un tumore che ha dovuto affrontare poco prima di entrare nella Casa.

Miriana, in lacrime, ha quindi dichiarato:

“Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso".

