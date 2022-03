Grande Fratello Vip, Basciano sbotta contro Nathaly Caldonazzo: ''Ti diffido''

Gossip TV

Scontro feroce tra Basciano e Caldonazzo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Prima di abbandonare entrambi la casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo si sono affrontati in un faccia a faccia all’ultimo sangue, con tanto di minaccia di denuncia per calunnia e diffida da depositare in Tribunale. Ecco cosa è successo tra i due eliminati della puntata.

Grande Fratello Vip, Basciano contro Nathaly (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il cast ha perso due concorrenti che, amati o meno che fossero, hanno veramente dato tantissimo al programma, creando dinamiche e discussioni seguitissime dai fan. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano i quali, prima di salutare per sempre Cinecittà, si sono trovati a confrontarsi su un argomento scomodo. Nathaly è stata accusata apertamente da tutta la Casa di aver pronunciato una frase orrenda contro le Selassié, che hanno chiesto di vedere i filmati.

Mentre l’attrice ha confessato di aver pronunciato quella frase, Signorini ha fatto in modo che lo spezzone non fosse ritrovato, o meglio non fosse mandato mai in diretta, e per questo Caldonazzo è stata accusata di essere tutelata dalla redazione, fatto ancora già grave se si pensa che l’operato del Gf Vip avrebbe potuto influenzare il televoto che la vedeva protagonista. Ascoltando lo sfogo di Basciano, Nathaly ha accusato il deejay di calunnia e lui ha sbottato furioso: “Ti stanno tutelando qui e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa […] Ti devi vergognare ed è tutto registrato, io nella led ti avevo anche tutelato. Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie? E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’. Non giurare perché sei una falsa […] Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono”.

Nathaly ha negato tutto, ritrattando la sua stessa confessione post puntata forse ignara che il pubblico del Gf Vip non dimentica e non perdona, e provocando un’altra forte reazione in Alessandro, che ha minacciato di diffidare la gieffina. “Attenta a quello che dici che ti diffido, faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho faccio uscire quel video”. Basciano e Caldonazzo si vedranno veramente in Tribunale?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.