L'attrice romana ha paura di un provvedimento da parte del Grande Fratello Vip"Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto.." Intanto, dal web, emerge che la frase incriminata sarebbe stata rivolta a Jessica.

Nel corso delle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, diversi concorrenti hanno fatto presente che Nathaly Caldonazzo, avrebbe pronunciato una gravissima frase per cui rischierebbe la squalifica. Secondo Miriana e Sophie, nello specifico, il provvedimento nei confronti dell'attrice romana dovrebbe essere più che certo.

Grande Fratello Vip, svelata la frase della Caldonazzo per cui rischia la squalifica, la showgirl nel panico

Fino a qualche minuto fa, la frase incriminata era avvolta dal mistero, in quanto nel reality, è scattata immediata la censura appena i concorrenti affrontavano l'argomento.

Stando però a quanto si apprende da Twitter e dai vari rumor su Instagram, Nathaly avrebbe detto: "Il cibo lo ruba Jessica, d'altronde è un vizio di famiglia", una frase che sarebbe rivolta al padre delle sorelle Selassié, Giulio Bissiri alias Aklile Berhan Makonnen Hailé, attualmente detenuto in Svizzera in seguito ad una condanna per truffa. Se la frase incriminata sia questa, va detto, è ancora da confermare.

Pare che Nathaly si sia già resa conto della gravità delle esternazioni e con Alessandro Basciano ha commentato: "Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo".

Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Jessica Selassié, parlando dell'accaduto, si sono dette sconvolte da quanto detto dalla Caldonazzo che si merita una provvedimento esemplare da parte del Grande Fratello. Diverse indiscrezioni trapelate sul web hanno rivelato che gli autori stiano già valutando il da farsi.

